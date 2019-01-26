Одеса перетворилась на суцільну ковзанку, лід спричинив масові ДТП і затримку авіарейсів: фото

Ожеледиця фактично паралізувала Одесу. Дрібний дощ та невеликий мороз перетворили тротуари та дороги обласного центру у суцільну ковзанку.

Так, лід спричинив близько 80 ДТП на дорогах міста за минулу добу, передає місцеве видання "Думская".

Читайте також: У Львові випала велика кількість снігу: місто стоїть у корках

У поліції ж підтверджують, що однією із головних причин аварій стали слизькі дороги.



ДТП через ожеледицю в Одесі

Окрім того, в аеропорту Одеси ввечері 25 січня обледеніла злітно-посадкова смуга, через що декілька рейсів затримувались. Відомо, що близько двох годин "провисів" у небі Airbus 319 турецької авіакомпанії Turkish Airliners. Літак зумів приземлитися лише о 22:40.



25 січня, окрім льоду на дорогах, через туман була ще й погана видимість, авіарейси затримувались

До цього, ще вдень 25 січня в Одесі не зумів сісти літак авіакомпанії "Австрійські авіалінії", він полетів назад до Відня.

За даними Гідрометцентру, від 26 по 28 січня в Одесі і області збережеться ожеледь і ожеледиця. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, а також – утриматися від поїздок на далекі відстані.

Одеса перетворилася на ковзанку, дивіться відео:

Упродовж цілого дня в Одесі посилено працюють комунальні служби: тротуари та дороги міста посипають піском та сіллю.

Як вберегтися під час ожеледі? - Підберіть неслизьке взуття з підошвою на мікропористій основі, відмовившись від високих підборів.



- Дивіться собі під ноги, намагайтеся обходити небезпечні місця. Якщо крижану "калюжу" обійти неможливо, то пересувайтеся по ній, як лижник, невеликими легкими кроками.



- Будьте гранично уважні на проїжджій частині дороги: не поспішайте і, тим більше, не біжіть.



- Намагайтеся обходити всі місця з похилою поверхнею.



- Наступати слід на всю підошву, ноги злегка розслабте в колінах.



- Руки по можливості повинні бути вільні, намагайтеся не носити важкі сумки, не тримайте руки в кишенях – це збільшує ймовірність падіння.



- Якщо послизнулися, присядьте, щоб знизити висоту падіння. У момент падіння постарайтеся згрупуватися, і, перекотившись, пом'якшити удар об землю. Не поспішайте піднятися, огляньте себе, чи немає травм, попросіть перехожих людей допомогти.