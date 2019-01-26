16:25
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Одеса перетворилась на суцільну ковзанку, лід спричинив масові ДТП і затримку авіарейсів: фото

      659 Читать новость на русском
      Ожеледиця в Одесі
      Ожеледиця в Одесі / Культурометр

      Ожеледиця фактично паралізувала Одесу. Дрібний дощ та невеликий мороз перетворили тротуари та дороги обласного центру у суцільну ковзанку.

      Так, лід спричинив близько 80 ДТП на дорогах міста за минулу добу, передає місцеве видання "Думская".

      Читайте також: У Львові випала велика кількість снігу: місто стоїть у корках

      У поліції ж підтверджують, що однією із головних причин аварій стали слизькі дороги.

      ДТП ожеледиця ожеледь
      ДТП через ожеледицю в Одесі

      Окрім того, в аеропорту Одеси ввечері 25 січня обледеніла злітно-посадкова смуга, через що декілька рейсів затримувались. Відомо, що близько двох годин "провисів" у небі Airbus 319 турецької авіакомпанії Turkish Airliners. Літак зумів приземлитися лише о 22:40.

      туман ожеледь Одеса лід
      25 січня, окрім льоду на дорогах, через туман була ще й погана видимість, авіарейси затримувались

      До цього, ще вдень 25 січня в Одесі не зумів сісти літак авіакомпанії "Австрійські авіалінії", він полетів назад до Відня.

      За даними Гідрометцентру, від 26 по 28 січня в Одесі і області збережеться ожеледь і ожеледиця. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, а також – утриматися від поїздок на далекі відстані.

      Одеса перетворилася на ковзанку, дивіться відео:

      Упродовж цілого дня в Одесі посилено працюють комунальні служби: тротуари та дороги міста посипають піском та сіллю.

      Як вберегтися під час ожеледі? - Підберіть неслизьке взуття з підошвою на мікропористій основі, відмовившись від високих підборів.

      - Дивіться собі під ноги, намагайтеся обходити небезпечні місця. Якщо крижану "калюжу" обійти неможливо, то пересувайтеся по ній, як лижник, невеликими легкими кроками.

      - Будьте гранично уважні на проїжджій частині дороги: не поспішайте і, тим більше, не біжіть.

      - Намагайтеся обходити всі місця з похилою поверхнею.

      - Наступати слід на всю підошву, ноги злегка розслабте в колінах.

      - Руки по можливості повинні бути вільні, намагайтеся не носити важкі сумки, не тримайте руки в кишенях – це збільшує ймовірність падіння.

      - Якщо послизнулися, присядьте, щоб знизити висоту падіння. У момент падіння постарайтеся згрупуватися, і, перекотившись, пом'якшити удар об землю. Не поспішайте піднятися, огляньте себе, чи немає травм, попросіть перехожих людей допомогти. 

      Теги: Новини України авіація Негода в Україні Погода Новини Одеси Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сьогодні , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 30
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сьогодні , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 411
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сьогодні , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 5788
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сьогодні , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 937
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 1411
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук