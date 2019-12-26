Одеса попрощалася з ще однією жертвою пожежі на Троїцькій: фото
В Одесі провели в останню путь 16-річну Юлію Маркіну. Дівчина була студенткою економічного коледжу на Троїцькій і загинула внаслідок страшної пожежі на початку грудня.
Прощалися з Юлією у Валіхівському провулки. Прийшли її провести близько пів сотні друзів і знайомих, передає місцеве видання "Думская".
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Поховають дівчину не в Одесі, а в селі Красносілка Лиманського району. Також там відбудеться основне прощання з загиблою.
Одеса попрощалася з 16-річною студенткою Юлією Маркіною, яка загинула внаслідок пожежі в коледжі на Троїцькій
Напередодні в останню путь провели ще одного студента коледжу – 16-річного Кирила Трофимчука. У момент пожежі хлопець перебував на 5 поверсі. Перед смертю він устиг зателефонувати матері, аби попрощатися. Останніми його словами були: "Мамочко, ми горимо. Ми – відрізані… Мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Не можу, задихаюся...".
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Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко
- Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
- Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
- Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
- Згідно з виновками урядової комісії, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. У той момент люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
- Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
- 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
- 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.