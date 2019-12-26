Одеса попрощалася з ще однією жертвою пожежі на Троїцькій: фото

В Одесі провели в останню путь 16-річну Юлію Маркіну. Дівчина була студенткою економічного коледжу на Троїцькій і загинула внаслідок страшної пожежі на початку грудня.

Прощалися з Юлією у Валіхівському провулки. Прийшли її провести близько пів сотні друзів і знайомих, передає місцеве видання "Думская".

Важливо! Пожежа в коледжі Одеси: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України

Поховають дівчину не в Одесі, а в селі Красносілка Лиманського району. Також там відбудеться основне прощання з загиблою.

Одеса попрощалася з 16-річною студенткою Юлією Маркіною, яка загинула внаслідок пожежі в коледжі на Троїцькій

Напередодні в останню путь провели ще одного студента коледжу – 16-річного Кирила Трофимчука. У момент пожежі хлопець перебував на 5 поверсі. Перед смертю він устиг зателефонувати матері, аби попрощатися. Останніми його словами були: "Мамочко, ми горимо. Ми – відрізані… Мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Не можу, задихаюся...".

До теми! Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото

Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко