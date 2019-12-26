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      Одеса попрощалася з ще однією жертвою пожежі на Троїцькій: фото

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      Пожежа у коледжі на Троїцькій: Одеса попрощалася з 16-річною Юлією Маркіною / "Думская"

      В Одесі провели в останню путь 16-річну Юлію Маркіну. Дівчина була студенткою економічного коледжу на Троїцькій і загинула внаслідок страшної пожежі на початку грудня.

      Прощалися з Юлією у Валіхівському провулки. Прийшли її провести близько пів сотні друзів і знайомих, передає місцеве видання "Думская".

      Важливо! Пожежа в коледжі Одеси: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України

      Поховають дівчину не в Одесі, а в селі Красносілка Лиманського району. Також там відбудеться основне прощання з загиблою.

      Одеса попрощалася з 16-річною студенткою Юлією Маркіною, яка загинула внаслідок пожежі в коледжі на Троїцькій

      Напередодні в останню путь провели ще одного студента коледжу – 16-річного Кирила Трофимчука. У момент пожежі хлопець перебував на 5 поверсі. Перед смертю він устиг зателефонувати матері, аби попрощатися. Останніми його словами були: "Мамочко, ми горимо. Ми – відрізані… Мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Не можу, задихаюся...".

      До теми! Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото

      Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко

      • Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
      • Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Згідно з виновками урядової комісії, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. У той момент люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
      • Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
      • 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      • 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
      що ще слід знати про пожежу в коледжі на троїцькій
      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      16332
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Втрати Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси
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