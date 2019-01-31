"Одеса" сенсаційно завдала поразки "Запоріжжю", "Хімік" здобув чергову звитягу

У рамках української Суперліги відбулися чергові матчі. Лідер чемпіонату "Хімік" впевнено розібрався із середняком турнірної таблиці – "Миколаєвом", а "Одеса" несподівано здолала "Запоріжжя".

Миколаїв – Хімік 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28)

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"Миколаїв" приймав южненський "Хімік" в рамках регулярного чемпіонату Суперліги, але статус домашньої гри для команди Віталія Чернія був лише формальним, адже проходив матч в Южному.

"Хімік" захопив лідерство в дебюті гри завдяки кращій реалізації. Команда Віталія Степановського також краще захищалася і швидше переходила від захисту до нападу, тому й виграла першу чверть.

У другій десятихвилинці "Миколаєву" вдалося додати у захисті й зрівняти рахунок на екваторі десятихвилинки, але ривок "Хіміка" наприкінці першої половини повернув южненцям двозначну перевагу.

У третій чверті южненці контролювали хід гри й не підпускали суперника близько, а в кінцевій зняли усі питання.

Одеса – Запоріжжя 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18)

Старт матчу залишився за гостями, але ще в першій чверті одесити зуміли вирівняти гру й навіть вийти в лідери. Команда Олега Юшкіна заволоділа перевагою на щитах та краще атакувала з гри, зокрема по 11 очок ще в першій половині набрали Беліков та Хелманіс.

Ривок господарів, який розпочався на старті другої чверті команді Валерія Плеханова вдалося "погасити" під її завісу. Перед великою перервою запоріжці залишили від переваги суперника, яка сягала 11 очок, лише 1 бал.



Фото: fbu.ua

На кінцевий 10-хвилинний відрізок гри команди вийшли за +6 для господарів, які дуже швидко перетворились на 10 очок переваги. Проте результативна гра американців, зокрема Хілла, який провів свій найрезультативніший матч сезону, дозволила гостям нівелювати відставання за 3,5 хвилини до фінальної сирени.

Але останнє слово було за одеситами: надзвичайно важливий триочковий Пустозвонова та влучні штрафні Хелманіса та Вітолса знов вивели господарів на 6-очкову дистанцію і цього разу вони свою перевагу вже не відпустили.

Запоріжці боролись до останнього, але вперше в сезоні програли "Одесі", поступившись з рахунком 88:95.

Наразі лідерство у турнірній таблиці утримує "Хімік". В активі команди з Южного 35 очок. "Запоріжжя" хоч і програло, проте втримало другу сходинку. "Одеса" завдяки перемозі зрівнялася з "Миколаєвом". Однак останні зіграли на один матч менше.

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