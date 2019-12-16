Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці

На місці пожежі, яка сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу, завершено пошукову операцію. З-під завалів дістали усіх 16 загиблих. Хто має відповідати за смертельну трагедію, яка вкотре сталась в Одесі – у матеріалі 24 каналу.

Під час розшукових робіт частину будівлі зруйнували для безпечного проходу до внутрішнього двору. Роботи з розчищення тривають.

У тому, чому Одеса вкотре страждає від жахливих смертоносних пожеж та що має робити міська влада, аби змінити цю тенденцію – давайте розбиратись разом.

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Які пожежі стались в Одесі останнім часом?

З найбільш резонансних – чотири.

У ніч 16-го вересня 2017 року згорів дитячий табір "Вікторія". Тоді в корпусі перебували 42 дитини. Троє з них — 8-річна Софія, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана — загинули під час цієї пожежі.

Причиною пожежі назвали увімкнений кип'ятильник у кімнаті керівників дитячого ансамблю. Реального вироку досі ніхто так і не отримав. Усі посадовці одеської міськради, яких після трагедії відсторонили, повернулися на роботу. Ні до тих, хто реконструював «Вікторію», ні до тих, хто виводив кошти з проекту, ні до тих, хто приймав заклад в експлуатацію, в офіційного слідства претензій немає. Хоча порушення, які згодом і призвели до аварії, були на кожному із цих етапів. У серпні 2019 року до табору знову заселили дітей.

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10 червня цього року спалахнув один з корпусів психіатричної лікарні, де тоді перебували півсотні людей. Загинули п'ять пацієнтів та медсестра, яка до останнього намагалась допомогти пацієнтам вибратись з вогню.

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Осередок пожежі знаходився у приміщенні, де сушили білизну, а сам вогонь, за висновками ДСНС, занесли ззовні. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки). Президент України Володимир Зеленський доручив "негайно створити держкомісію з розслідування".

У серпні, пожежа сталася вже у готелі "Токіо стар". За попередніми аналізами, займання сталося на другому поверсі готелю – біля щитової. Готель – один з найдешевших у місті – був розташований у будівлі трамвайного депо.

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Всього унаслідок пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, а ще одна людина – у "швидкій", а під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайшли тіло 9 загиблого.

Офіційно у готелі "Токіо стар" узагалі не могли проживати люди. За документами, у його приміщенні — не готель, а склад, тож споруда не пристосована для такої експлуатації. Це будівля старого трамвайного депо: ангар для ремонту рухомого складу.

Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі, та адміністратори готелю. Їх спочатку взяли під варту. Але потім суд змінив своє рішення та пом’якшив вироки. Зараз жоден із них не перебуває у СІЗО.

До чого тут міська влада?

Всі ці будівлі, які постраждали від пожеж, мали пряму чи посередню приналежність до комунальних структур.

Як пояснив в одному зі своїх коментарів відомий одеський активіст та пожежний експерт Владислав Балінський, муніципальний табір "Вікторія" – очевидна комунальна власність; психіатрична лікарня - держбудівля; "Токіо стар" розміщувався на території комунального підприємства "Міськелектротранс" та мав сумнівну історію оформлення оренди. Будинок Асвадурова, у якому розташовувався коледж, також частково перебував у комунальній власності.

Крім того, за його словами, рівень професійності міського керівництва ДСНС є вкрай низьким та різко контрастує із героїзмом рядових рятувальників. Рівень технічної оснащеності одеської ДСНС також залишає бажати кращого, про що багато писали активісти протягом останніх днів.

До слова, ця проблема виникла давно. Рахункова палата України ще в березні цього року перевіряла, наскільки ефективно використовувала бюджетні гроші Державна служба з надзвичайних ситуацій. І зробила висновок, що тут все погано – обладнання рятувальників застаріло і необхідно переглянути нормативні документи в сфері цивільного захисту.

Наприклад, з 3564 вуличних пожежних гідрантів Одеської області 1458 (40%) несправні. На підприємствах ситуація трохи краща - не працює всього 86 гідрантів з 2355 (3,6%). Крім того, в містах і районах області нараховується 1650 пожежних водойм, 268 з яких несправні.

Експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко, разом з тим, зауважує, що реально винними у цій трагедії є досить широке коло людей, починаючи від керівників підприємства і закінчуючи посадовими особами держави. Високий рівень корупції у місцевих органах влади дозволяє чиновникам закривати очі на порушення правил пожежної безпеки.

Зрештою, багато писали про те як через інфраструктурні проблеми пожежники не могли дістатись місця трагедії вчасно – під’їзд був перекритий припаркованими машинами, які буквально доводилось розсувати руками. Ця ситуація повторювалась постійно, протягом усіх днів роботи рятувальників. Одного разу до скандалу навіть потрапив народний депутат Юрій Корявченков, більш відомий як Юзик з Кварталу 95, залишив свій джип і заблокував проїзд пожежним до місця розчистки завалів.

Що влада міста має робити, аби уникнути подальших трагедій?

Активісти та волонтери, які допомагали у пошуку людей та розбиранні завалів після пожежі у коледжі, підтвердили 24 каналу інформацію про те, що міська влада постійно намагалась або привласнити собі результати їхньої допомоги, або заважали працювати, або виступали із заявами, що волонтери є провокаторами, тому що насправді ніякої допомоги нікому не потрібно. Рятувальникам навіть під загрозою звільнення заборонили розголошувати свої потреби волонтерам, хоча бракувало абсолютно банальних речей – відер, взуття, налобних ліхтариків та рукавиць, які містяни купляли їм власним коштом. Крім того, саме волонтери у перші дні годували рятувальників, лікарів, поліцейських та родичів постраждалих, допоки їх не попросили піти із місця трагедії.

Міській владі варто звертати більше уваги на правила пожежної безпеки та оперативно реагувати на загрозу та реально притягати до відповідальності за скоєні порушення. Інакше нова трагедія у місті – лише питання часу. Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області уже подало в Одеський окружний адміністративний суд позови, в яких вимагає повністю або частково припинити експлуатацію низки будинків житлового масиву "Райдужний", території, споруд і будівель ринку "Привоз", а також всіх корпусів Одеського національного медичного університету. Рятувальники вимагають повної зупинки експлуатації корпусів, від'єднання будинків від електропостачання та обмеження доступу до них – за винятком проведення робіт щодо усунення зазначених у акті перевірки недоліків.

Аудитори навіть склали конкретні рекомендації, як покращити ситуацію. При чому вони стосувались не лише ситуації у місті. Вони були загальноукраїнськими. Так, Кабінету міністрів рекомендували збільшити фінансування технічного переоснащення підрозділів ГСЧС, а також знайти гроші для місцевих і добровольчих пожежно-рятувальних загонів. Також палата запропонувала прийняти закон, який би стимулював українського виробника розробляти сучасну пожежну і спецтехніку. Поки що ці рекомендації були проігноровані.