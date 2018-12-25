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      "Одеса" впевнено перемогла "Миколаїв" у першому матчі 1/4 Кубка України

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      "Одеса" розгромила "Миколаїв"
      "Одеса" розгромила "Миколаїв"

      "Одеса" впевнено перемогла "Миколаїв" у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України – 100:58.

      "Одеса" – "Миколаїв" 100:58 (22:20, 34:18, 21:12, 23:8)

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      Господарі з початком поєдинку намагалися захопити більш-менш суттєву ігрову перевагу. Втім гості далеко не відпускали одеситів, а в середині стартової 10-хвилинки взагалі вийшли вперед. За приблизного паритету перша чверть і завершилася. Господарі лише випередили миколаївців у підбираннях – майже вдвічі.

      Та з початком другої чверті одесити таки перебрали хід гри в свої руки. Зберігаючи таку ж перевагу в грі під щитами, господарі суттєво підвищили реалізацію. Як наслідок, на велику перерву "Одеса" мала вагомі 18 очок переваги. Найбільший внесок у командний здобуток зробили Беліков (10 очок) та Щепкін (13). Останній реалізував три дальніх кидки з трьох.

      Якщо гості й плекали ілюзії стосовно порятунку гри в другій половині, то тайм-аут одеситів після триочкового Онуфрієва остаточно їх розвіяв. У миколаївців ніяк не виходило налагодити ефективну взаємодію. То ж господарі і надалі нарощували перевагу.

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      А в заключній чверті миколаївці, схоже, завчасно капітулювали. Відтак одесити мають 42 очка переваги перед другим матчем, який відбудеться також у "Одесі" 27 грудня. Більш ніж вагома заявка на півфінал.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт БК Одеса БК Миколаїв Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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