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      Одещина напередодні епідемії ризикує залишитися без карет швидкої допомоги

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      За угодою компанія "ВіДі Юнікомерс" мала б доставити для Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 85 нових автомобілів.

      Спеціалізований транспорт закуповувався для обслуговування регіону, проте поставка "швидких", як стверджують в компанії "Юнікомерс", на межі зриву.

      "Після того, як ми виграли тендер, ми робили запит на цінову пропозицію на те обладнання, яке було зазначено в специфікації. Спочатку від нашого постачальника ми дану пропозицію не отримали, кілька разів велося листування, і в кінцевому підсумку ми ціну так і не отримали, тому вирішили запросити інформацію в інших постачальників", – розповів директор ООО "ВіДі Юнікомерс" Олег Любченко.

      Аби не порушувати термін поставки карет швидкої, представники компанія "ВіДі Юнікомерс" звернулись до інших постачальників і запропонували замовникові аналогічне медобладнання інших виробників. Керівники "Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" погодилися та підписали додаткову угоду, але минуло вже два місці, а на сайті Prozorro умови тендеру так і не були оновлені. Це є порушенням вимог Закону "Про державні закупівлі" та, як зазначають у "ВіДі Юнікомерс", заважає компанії передати замовнику "швидкі".

      Додаткова угода підписана, але вона не оприлюднена і виходить, що ми знаходимося в ситуації, коли ми не знаємо – замовляти чи не замовляти нам це обладнання, встановлювати чи не встановлювати. Час виконання контракту добігає кінця, буквально залишилося кілька тижнів, а автомобілі у нас всі в наявності в такому стані, як бачите. Всі 85 автомобілів знаходяться на станції,
      – зазначив директор ООО "ВіДі Юнікомерс" Олег Любченко.

      Аби привернути увагу до проблеми і домогтися виконання зобов’язань з боку посадовців облдержадміністрації, представники "ВіДі Юнікомерс" привезли готові "швидкі" під будівлю ОДА. Зазначимо, що "ВіДі Юнікомерс" виробляє спецавтівки з 2006 року. За цей час вони забезпечили різноманітні медустанови країни майже п’ятьма сотнями автомобілями швидкої допомоги.

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      Теги: Коронавірус в Україні Новини Одеси Новини України
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