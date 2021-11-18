На Одещині іномарка збила 12-річну дівчинку: водій не помітив на переході

У Білгород-Дністровську, що на Одещині, автомобіль збив 12-річну дитину. Дівчинка в цей момент ішла пішохідним переходом.

Водій іномарки сказав, що він просто не помітив пішохода. Слід зазначити, що це трапилося в темну пору доби.

Актуально Оштрафували за іншу аварію: у чому ще винен водій, який переїхав 2 дітей у Харкові

Дівчинка потрапила до лікарні

Про цю аварію повідомили 18 листопада. Наїзд на дівчинку скоїв водій автомобіля BMW. Вона потрапила до лікарні з підозрою на струс мозку.

Згодом дівчинку доставили до лікарні. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує, проте дитину поки залишили під наглядом лікарів.

У мережі оприлюднили відео з місця, де це трапилося. Там видно момент, коли прибули працівники швидкої допомоги.



Лікарі оглядають дитину на місці аварії: дивіться відео

Схожа аварія з дитиною

У Харкові 17 листопада автомобіль збив школяра також прямісінько на пішохідному переході. Той помітив автомобіль і хотів відскочити назад, проте не встиг.

Від удару в хлопця злетіло взуття. Проте він не надто сильно постраждав, оскільки одразу піднявся та самотужки пішов до тротуару.