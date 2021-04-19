Не могла зняти каблучку: рятувальники допомогли 14-річній дівчинці на Одещині

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На Одещині ввечері 18 квітня в 14-річної дівчини на пальці застрягла каблучка. Через це туди поїхали надзвичайники. Вони швидко допомогли дитині.

Джерело:

ДСНС Одещини

Це трапилося в місті Білгород-Дністровський за адресою вулиця Московська, 1. Повідомлення до служби порятунку надійшло приблизно о 20 годині.

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Детальніше про інцидент

  • Про те, що дівчина не може зняти каблучку з пальця, спершу повідомили у швидку допомогу.
  • Медики вже звернулися до служби порятунку, якій передали цю інформацію.
  • У дім дитини поїхали троє рятувальників.
  • Вони за допомогою спеціальних щипців перекусили каблучку.
  • Скільки часу кільце було на пальці дівчини – не повідомляють.
Зверніть увагу! У Петропавлівському районі на Дніпропетровщині рятувальникам довелося діставати песика з дна покинутого колодязя. Цуценя впало на глибину 15 метрів. Більше про цю подію читайте за посиланням.

 