На Одещині 17-річний на джипі розбив 6 припаркованих автівок: епічне відео
Джерело:Odessa Online
У місті Чорноморську Одеської області 23 вересня сталася незвична дорожньо-транспортна пригода. 17-річний водій у джипі розтрощив 6 припаркованих автомобілів.
Очевидці кажуть, що джип на великій швидкості виїхав з території ЖК "Кольоровий бульвар". А далі буквально проїхався по кількох автівках, які стояли на узбіччі.
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ДТП з "ефектом доміно" сталася в Чорноморську
Не впоравшись із керуванням, водій джипа влетів у легковики, припарковані на узбіччі. Це сталося 23 вересня у Чорноморську Одеської області.
- Попередньо, значні пошкодження зафіксували у 6 припаркованих автомобілів.
- А за кермом джипа був неповнолітній – 17-річний хлопець.
- Серйозно він не постраждав, але медичну допомогу отримав.
Правоохоронці затримали юнака та розшукують батьків. Свідки тим часом кажуть, що сам водій начебто не памятає, як усе сталося – а проте встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери.
Аварія сталася у Чорноморську Одеської області / Фото "Новости Одесса"
Джип влетів у припарковані авто та потрощив їх / Фото "Новости Одесса"
За кермом начебто був 17-річний юнак / Фото "Odessa Online"
Інші резонансні аварії 23 вересня
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