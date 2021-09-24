На Одещині 17-річний на джипі розбив 6 припаркованих автівок: епічне відео

У місті Чорноморську Одеської області 23 вересня сталася незвична дорожньо-транспортна пригода. 17-річний водій у джипі розтрощив 6 припаркованих автомобілів.

Очевидці кажуть, що джип на великій швидкості виїхав з території ЖК "Кольоровий бульвар". А далі буквально проїхався по кількох автівках, які стояли на узбіччі.

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ДТП з "ефектом доміно" сталася в Чорноморську

Не впоравшись із керуванням, водій джипа влетів у легковики, припарковані на узбіччі. Це сталося 23 вересня у Чорноморську Одеської області.

Попередньо, значні пошкодження зафіксували у 6 припаркованих автомобілів.

А за кермом джипа був неповнолітній – 17-річний хлопець.

Серйозно він не постраждав, але медичну допомогу отримав.

Правоохоронці затримали юнака та розшукують батьків. Свідки тим часом кажуть, що сам водій начебто не памятає, як усе сталося – а проте встиг після ДТП зняти зі свого джипа державні номери.



Аварія сталася у Чорноморську Одеської області / Фото "Новости Одесса"



Джип влетів у припарковані авто та потрощив їх / Фото "Новости Одесса"



За кермом начебто був 17-річний юнак / Фото "Odessa Online"

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