Українські та французькі правоохоронці 20 квітня ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми з Одещини. Провели обшуки та затримали підозрюваних. У них знайшли чужі паспорти, зброю та наркотики.

До ліквідації каналу торгівлі людьми долучили працівників Держприкордонслужби, Нацполіції та міграційної поліції Одещини. Слідчі тісно співпрацювали з правоохоронцями Франції.

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Один із затриманих біля правоохоронців / Фото Держприкордонслужби

Як почалося розслідування

Розслідування правоохоронці двох країн почали ще наприкінці 2020 року. Вони намагалися викрити групу осіб, причетних до вербування та переправлення до Франції громадян України.

Слідчі вважали, що це роблять для здійснення протиправної діяльності. Зокрема, тоді виявили торгівлю людьми та шахрайство. Коли було достатньо підстав, почали обшуки та арешти.

Затримання злочинної групи: відео Нацполіції

Детальніше про затримання підозрюваних

Загалом провели 49 обшуків.

Внаслідок них затримали 8 фігурантів кримінальної справи.

У поліції Одещини повідомили, що всім затриманим – від 26 до 49 років.

Ще 9 осіб затримали у Франції тамтешніми правоохоронцями.

Слідчі змогли розкрити всю схему зловмисників.

Також встановили роль кожного з них.

Фігурантів справи затримували в різних містах та країнах.

В яких саме – не повідомляють.

У будинках підозрюваних виявили низку паспортних документів, сім-карти різних операторів, банківські карти, зброю та наркотичні речовини.

Наразі відомо вже про 100 потерпілих внаслідок дій злочинного угруповання.

Також під час обшуку в домі одного з фігурантів правоохоронці виявили жінку, яку проти волі тримали господарі. Її примушували виконувати всю хатньою роботу – займатися городом та доглядати за домогосподарством. Щодо утримання жінки відкрили окреме провадження за статтею про незаконне обмеження волі.

Обшуки в домоволодіннях підозрюваних: відео Держприкордонслужби

Якою була схема банди

Силовики з'ясували, що група осіб на території України здійснювався підбір та вербування осіб з низьким соціальним рівнем життя. Здебільшого це були роми.



Обшук в домі підозрюваного / Фото Держприкордонслужби

Зловмисники пропонували жертвам так звану "мандрівку Європою". За неї кожному обіцяли 200 – 300 євро.

Після прибуття до кінцевої країни подорожі, тобто Франції, зловмисники відбирали у "мандрівників" документи. Вони погрожували їм створенням "проблем" з місцевими правоохоронними органами.

"Заручники" могли повернутись додому лише після оформлення на території Франції статусу біженця. Після цього злочинній групі щомісяця нараховували соціальну компенсацію – 300 євро. Тривало так протягом 9 місяців.



Банківські карти, виявленні під час обшуків / Фото Нацполіції

Використовуючи становище жертв, зловмисники отримували на руки банківські картки та кошти, які надходили на рахунки. Потім цих ошуканих осіб вже повертали в Україну.

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Зброя, яку знайшли під час обшуку / Фото Держприкордонслужби

Що загрожує фігурантам справи

Наразі під вартою всі члени угруповання. Якщо їх вину доведуть, то кожному з них загрожує ув'язнення на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.