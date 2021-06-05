Харчувалися у шкільній їдальні: на Одещині 6 дітей госпіталізували з отруєнням

На Одещині у селі Сергіївка отруїлося 6 дітей, які туди приїхали, щоб взяти участь у спортивних змаганнях. Однак замість цікавого заходу школярі опинилися на лікарняних ліжках.

Правоохоронці встановили, що усі постраждалі діти харчувалися у місцевій шкільній їдальні. У межах розслідування фахівці вже відібрали проби води та їжі, а також зробили змиви зі столового обладнання.

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Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

Розслідування проводять за статтею про порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційних захворювань і масових отруєнь.

Максимальне можливе покарання – обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

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