За даними правоохоронців, 32-річний водій машини нібито не впорався з керуванням. Окрім нього постраждали ще троє пасажирів – місцевих поліцейських, які на момент аварії перебували поза службою.

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Що відомо про постраждалих

За кермом автівки був заступник начальника місцевої пожежної частини, капітан цивільного захисту. За даними "Думської", після аварії його ушпиталили до Тарутинської центральної лікарні із різаною раною голови та струсом мозку.

Зверніть увагу! Аварія сталася на центральній вулиці Тарутиного пізно ввечері.

Його пасажирами були співробітники Болградського районного відділку поліції: 21-річна лейтенантка (старша інспекторка чергової частини), 22-річна сержантка (помічниця чергового чергової частини) та 31-річний старший сержант (інспектор сектору реагування патрульної поліції).

Переломи, рани й інші травми

Усіх постраждалих оглянули медики, однак у лікарні залишили тільки одну дівчину із переломом щелепи та ключиці. Ще двох пасажирів та водія відпустили лікуватися вдома.

У другої пасажирки нібито діагностовули політравму, а в пасажира – закриту травму грудної клітини та переломи сьомого та восьмого ребер зліва.

Могло не обійтися без градусів

На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань. У водія авто взяли аналіз, аби з'ясувати, чи вживав він алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Справу розслідуватимуть за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нетвереза аварія у Львові

Водій ВАЗ-2108, який був напідпитку, в'їхав у Nissan, що якраз зупинився на світлофорі. Інцидент трапився увечері 22 вересня у Львові. Тепер водій може втрати право керувати авто на рік, а також буде змушений сплатити чималий штраф.