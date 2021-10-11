Авто, в якому згорів чоловік, належить агрокомпанії. Причини пожежі та смерті чоловіка встановлюють. Про інцидент розповіли 11 жовтня. Поліція ще не надала про випадок офіційної інформації.
Зверніть увагу У Харкові чоловік впав на обігрівач та згорів заживо
Згорів у службовому авто
Тіло чоловіка 1962 року народження виявили 10 жовтня вранці. Він згорів в авто у селі Коси Подільського району. У ЗМІ кажуть, що особу загиблого встановили. Цю інформацію їм підтвердили в поліції.
Загиблий – Олександр П., начальник служби безпеки місцевої агрокомпанії "Косівське". Раніше він проходив службу в органах внутрішніх справ. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
У Києві заживо згорів чоловік
- На Русанівських садах 30 вересня сталася смертельна пожежа. Там заживо згорів 43-річний чоловік.
- Відомо, що пожежа трапилась у помешканні пенсіонерів. Людям вибило світло і літній господар ввімкнув електропостачання сам.
- Раптом усередині приміщення сталася пожежа. Чоловік встиг вчасно вибігти з дому. Його дружина опинилася у вогняній пастці, але її врятували сусіди. Потерпіла обгоріла. Її передали лікарям швидкої.
- Опісля на згарищі знайшли тіло чоловіка. Ним виявився син пенсіонерів.