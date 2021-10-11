Авто, в якому згорів чоловік, належить агрокомпанії. Причини пожежі та смерті чоловіка встановлюють. Про інцидент розповіли 11 жовтня. Поліція ще не надала про випадок офіційної інформації.

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Згорів у службовому авто

Тіло чоловіка 1962 року народження виявили 10 жовтня вранці. Він згорів в авто у селі Коси Подільського району. У ЗМІ кажуть, що особу загиблого встановили. Цю інформацію їм підтвердили в поліції.

Загиблий – Олександр П., начальник служби безпеки місцевої агрокомпанії "Косівське". Раніше він проходив службу в органах внутрішніх справ. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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