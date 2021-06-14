На Одещині безвісти зникли 2 неповнолітні дівчини: вийшли з дому й не повернулись

У Болградському районі Одещини безвісти зникли 2 неповнолітні дівчини. Вони пішли з дому та не повернулись. Правоохоронці оприлюднили їхні фото й прикмети.

Про те, що їх розшукують, повідомили 13 червня. Дівчата є жительками міста Арциз.

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Прикмети Бузики Рубіни

Дівчині приблизно 17 років (народилася у 2006 році).

Її ріст – приблизно 160 – 165 сантиметрів.

Має середню статуру, довге волосся та карі очі.

У момент зникнення була у світло-блакитних джинсах, білій футболці та білих кросівках.

Прикмети Янчевої Тетяни

Їй приблизно 16 років (народилася у 2005 році).

Ріст дівчини – приблизно 160 сантиметрів.

Вона худорлява, має темне волосся та карі очі.

На момент зникнення була в синіх джинсах і чорних кросівках.

Правоохоронці просять звернутися до них усім, хто володієте будь-якою інформацією про розташування зниклих. Можна телефонувати до Болградського відділення поліції за номером 048 445 311 72 або на гарячу лінію "102".