На Одещині біля причалу загорівся прогулянковий катер: є постраждалий

У Білгород-Дністровському вранці 7 червня на причалі лиману спалахнула пожежа на прогулянковому катері. У результаті займання постраждав чоловік.

До співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про пожежу на причалі лиману в Одеській області надійшло 7 червня, о 9:46.

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На Одещині горів катер

На місці вогнеборці з'ясували, що горить прогулянковий катер. Вже о 10:08 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:24 – ліквідувати. Від ДСНС до гасіння пожежі залучали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

У пожежі постраждав чоловік

У телеграмі "Вартові Еспресо" повідомили, що до прибуття надзвичайників власник судна намагався загасити пожежу підручними засобами. Через це чоловік отримав опіки. Однак після огляду лікарями він відмовився від госпіталізації.

За попередньою інформацією, причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.