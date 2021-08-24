Автомобіль BMW злетів з траси і зіткнувся з придорожнім деревом. Водій загинув на місці ДТП.
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Пасажир BMW – 39-річний колега загиблого – перебуває у місцевій лікарні. Туди його госпіталізували у тяжкому стані.
Наразі триває слідство. Правоохоронці призначили низку експертиз.
ДТП в Україні: останні новини
- У ДТП на Житомирщині 22 серпня загинув рекордсмен України Валентин Черненко. Окрім того, жертвою ДТП стала його маленька донечка Єва. У 2019 році Черненко пройшов пішки через всю Європу – понад 5 тисяч кілометрів від Києва до Лісабона.
- На Львівщині у ДТП 23 серпня постраждали 6 людей. На трасі Львів – Краковець зіткнувся КІА та Mercedes Sprinter.
- У ДТП на Запоріжжі зіткнулися 2 легкових автомобілі. Внаслідок ДТП загинули 4 людей. Серед жертв – 2 дітей.
- У Дніпрі 17 серпня зіштовхнулись 4 вантажівки: Scania, Mercedes та двох вантажівок DAF. Жертвою аварії став водій Mercedes.