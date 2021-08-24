Автомобіль BMW злетів з траси і зіткнувся з придорожнім деревом. Водій загинув на місці ДТП.

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Пасажир BMW – 39-річний колега загиблого – перебуває у місцевій лікарні. Туди його госпіталізували у тяжкому стані.

Наразі триває слідство. Правоохоронці призначили низку експертиз.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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