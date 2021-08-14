Без щеплення не входити: на Одещині чиновники припинили приймати невакцинованих
Джерело:"Думская"
В Одеській області 1 серпня міська рада відмовилась приймати невакцинованих. Люди скаржаться, що не можуть навіть отримати довідку.
Невакцинованих не хочуть приймати у Балтській міській об'єднаній територіальній громаді. Їх перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинських округів.
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Люди обурені
Місцеві жителі скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.
Обмеження ввели на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 липня. Проте відповідних розпоряджень мера, головного санітарного лікаря і рішень міськради ще немає.
Зазначили, що комісії з ТЕБ та НС не могли приймати таке рішення.
Оголошення в ОТГ / Фото "Думской"
Що відомо про вакцинацію в Україні
- В Україні активно триває кампанія з вакцинації. Станом на 14 липня першу дозу щеплення отримали 4 643 647 людей, другу – 2 688 903.
- Найбільш активно вакцинують у Києві та області, а також на Полтавщині, Черкащині та Чернігівщині. Найгірші показники в Одеській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
- Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.