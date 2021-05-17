Попросив горілки та пограбував 80-річну бабцю: на Одещині трапився зухвалий злочин
На Одещині чоловік попросив трішки горілки у 80-річної пенсіонерки. Коли старенька впустила його в дім, отримала удар по голові. Зловмисник викрав гаманець і втік, а жінка потрапила до лікарні.
Джерело:Поліція Одещини
Це трапилося 17 травня в селі Любашівської територіальної громади. Зловмисником виявився 43-рінчий чоловік, який раніше був судимий за крадіжки та пограбування.
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- Старенька отримала відкриту черепно-мозкову травму.
- Правоохоронців викликав її син.
- Жінка розповіла, що нападник скаржився на погане самопочуття й просив трішки горілки.
- Старенька його впустила, бо раніше бачила в компанії односельців.
- Зайшовши в дім, зловмисник вдарив її палицею по голові.
- Після цього він витягнув з її сумки гаманець, де було 1 500 гривень, і втік.
- Протягом кількох годин поліцейські розшукали підозрюваного.
- Його затримали в одному з сіл Балтської територіальної громади.
Що загрожує зловмиснику
Після затримання чоловік зізнався в скоєному та в нього вилучили речові докази. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про грабіж. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 6 років в'язниці.
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