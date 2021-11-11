Напередодні між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив 44-річного знайомого. Чоловік у ланцюгах просидів майже добу. Про це повідомили 11 листопада.
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Запідозрив у крадіжці
Потерпілий допомагав подружжю в господарстві, коли одного дня власник оселі запідозрив його у крадіжці.
Чоловік вирішив "розібратися" самостійно. Він прикував "злодія" ланцюгом до стовпа у теплиці та утримував таким чином майже добу.
Містянин зміг пошкодити ланцюг і вибіг на вулицю, де його побачили сусіди та повідомили про подію до поліції.
На Одещині чоловік закував знайомого ланцюгом / Фото Нацполіції
Зловмисникові оголосили підозру "за незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань".
Власникові господарства може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Чоловік зміг звільнитися сам / Фото Нацполіції
Як чоловік припнув свого знайомого ланцюгом: відео