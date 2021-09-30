За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав. Стрілянина відбулася 30 вересня зранку.

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Зловмисника шукають

Стрілянина сталася в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. Також туди виїхали керівники Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.

Чому чоловік розпочав стрілянину – не відомо. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Поліцейські розпочали спецоперацію "Грім".

Зверніть увагу! "Грім" вводять для затримання або знешкодження озброєних злочинців, коли встановили їхнє місцезнаходження.

Стрілянина у Полтаві