За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав. Стрілянина відбулася 30 вересня зранку.
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Зловмисника шукають
Стрілянина сталася в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. Також туди виїхали керівники Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.
Чому чоловік розпочав стрілянину – не відомо. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Поліцейські розпочали спецоперацію "Грім".
Стрілянина у Полтаві
- Зранку 23 вересня на Симона Петлюри у Полтаві чоловік почав стрілянину.
- Опісля схопив жінку та силоміць затягнув її в автомобіль.
- За даними ЗМІ, перед тим вони сварилися, а чоловік намагався вихопити в дівчини сумочку.
- У результаті стрілянини постраждав перехожий.
- Правоохоронці затримали нападника аж в Кременчуці.