На Одещині чоловік стріляв з рушниці та погрожував гранатою мешканцям будинків

У Подільському районі на Одещині чоловік стріляв з рушниці серед вулиці. Опісля він ходив до чужих будинків і погрожував людям гранатою.

Стрілянина відбулася 30 вересня зранку. На місце приїхали поліцейські та спецпризначенці, які ліквідували зловмисника.

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Стріляв у поліцейських

Стрілянина сталася в одному з населених пунктів Подільського району. Про це повідомили в поліцію місцеві жителі. На місце негайно вирушили дільничні офіцери.

Стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував місцевий житель. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив спецавтомобіль. У відповідь поліцейські теж почали стріляти.

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За кілька хвилин зловмисник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкала жінка з дітьми.

Поліція вела переговори із нападником і намагалися його заспокоїти. Проте, він не йшов на поступки і стверджував, що усіх повбиває. Зрештою, його ліквідували пострілами. Граната, яку він тримав у руці не розірвалася.

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