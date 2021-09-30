На Одещині чоловік стріляв з рушниці та погрожував гранатою мешканцям будинків
Джерело:Нацполіція
У Подільському районі на Одещині чоловік стріляв з рушниці серед вулиці. Опісля він ходив до чужих будинків і погрожував людям гранатою.
Стрілянина відбулася 30 вересня зранку. На місце приїхали поліцейські та спецпризначенці, які ліквідували зловмисника.
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Стріляв у поліцейських
Стрілянина сталася в одному з населених пунктів Подільського району. Про це повідомили в поліцію місцеві жителі. На місце негайно вирушили дільничні офіцери.
Стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував місцевий житель. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив спецавтомобіль. У відповідь поліцейські теж почали стріляти.
Погрожував людям вибухівкою
За кілька хвилин зловмисник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкала жінка з дітьми.
Поліція вела переговори із нападником і намагалися його заспокоїти. Проте, він не йшов на поступки і стверджував, що усіх повбиває. Зрештою, його ліквідували пострілами. Граната, яку він тримав у руці не розірвалася.
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Стрілянина у Полтаві
- Зранку 23 вересня на Симона Петлюри у Полтаві чоловік почав стрілянину.
- Опісля схопив жінку та силоміць затягнув її в автомобіль.
- За даними ЗМІ, перед тим вони сварилися, а чоловік намагався вихопити в дівчини сумочку.
- У результаті стрілянини постраждав перехожий.
- Правоохоронці затримали нападника аж в Кременчуці.