На Одещині чоловік вбив дружину та намагався скоїти самогубство: фото, відео

Трагедія сталася в Любашівській ОТГ на Одещині ввечері 30 березня. Чоловік після того, як вистрелив в дружину з рушниці, намагався застрелитися сам. Свідком інциденту став їхній 19-річний син.

Наразі поліцейські Одеської області відкрили кримінальну справу. Вони розслідують обставини трагедії.

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Як сталось вбивство

Як повідомив свідок трагедії, його батьки приймали гостей ввечері, коли стався інцидент.

Коли їхні знайомі пішли, подружжя пішло коридором на вулицю.



будинок, де сталася трагедія ​ / Фото Поліція Одещини

В цей момент батько несподівано вистрелив – куля влучила в його дружину.

Жінка впала на підлогу, чоловік зрозумів, що накоїв. Тоді він вистрілив собі в підборіддя.

Потерпілих негайно шпиталізували, однак поранення 40-річної жінки виявилося несумісним із життям.



Рушниця, з якої стріляв чоловік​ / Фото Поліція Одещини

Як прокоментували ситуацію в поліції

У правоохоронці повідомили, що зараз чоловік прооперований і перебуває в лікарні під наглядом поліцейських.

Йому повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство. За це правопорушення передбачено ув'язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Сім'я за місцем проживання характеризується позитивно. Слідчі встановлюють, що стало приводом для подібного вчинку чоловіка,

– повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

Він додав, що справу розслідують під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури.

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Коментар поліції: відео