Викрав 23-річну дівчину з донькою: на Одещині розшукують втікача – фото

У місті Ізмаїл на Одещині 46-річний чоловік викрав 23-річну дівчину з донькою. Він утримував їх у неволі, щоб змусити із собою жити. Однак згодом їх знайшли.
Як тільки зловмиснику повідомили про підозру, він втік. Тому від 18 травня зловмисник у розшуку.
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- Правоохоронці повідомили, що донька у викраденої та підозрюваного спільна.
- З моменту викрадення, чоловік перевозив невільниць з одного населеного пункту до іншого.
- Чоловік не давав жінці та донці спілкуватися з родичами.
- Тому зниклих почали шукати правоохоронці.
- Це тривало приблизно тиждень і їх вдалося знайти.
- Уже було готове клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
- Однак чоловік зміг втекти й почав переховуватись.
- Йому загрожує 5 років в'язниці.
Чоловік, який викрав дівчину з донькою / Фото Нацполіції
Наразі правоохоронці просять повідомити, якщо хтось знає місце перебування зловмисника. Це можна зробити за номерами (096) 548-76-32 або 102.Зверніть увагу! У Дніпрі 8 квітня повідомили про кілька спроб викрадання дітей у житловому масиві "Парус". Описи ймовірного викрадача в усіх випадках збігаються. Проте мотиви чоловіка – наразі невідомі.