Цей злочин трапився ще на Великдень, однак 40-річний підозрюваний місяць переховувався. Про його затримання повідомили 1 червня.
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Що відомо про цю трагедію
- Разом із вбитою та зловмисником пив алкоголь ще один чоловік.
- Однак згодом він пішов спати.
- Якраз після цього чоловік почав залицятися.
- Однак він отримав відмову.
- Правоохоронці вважають, що це обурило правопорушника.
- Через це він схопив ніж і вбив жінку.
- Згодом він втік до іншого населеного пункту.
- Однак його знайшли на новому місці роботи.
- Підозрюваний є уродженцем Татарбунарської територіальної громади на Одещині.
- Він у 2019 році вийшов із в'язниці, де сидів за розбій та викрадення авто.
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Яке покарання йому загрожує
Правоохоронці після затримання оголосили чоловікові про підозру за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то він знову може повернутися у в'язницю на 15 років.