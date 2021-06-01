Цей злочин трапився ще на Великдень, однак 40-річний підозрюваний місяць переховувався. Про його затримання повідомили 1 червня.

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Ніж, яким вбили жінку на Одещині / Фото Нацполіції

Що відомо про цю трагедію

  • Разом із вбитою та зловмисником пив алкоголь ще один чоловік.
  • Однак згодом він пішов спати.
  • Якраз після цього чоловік почав залицятися.
  • Однак він отримав відмову.
  • Правоохоронці вважають, що це обурило правопорушника.
  • Через це він схопив ніж і вбив жінку.
  • Згодом він втік до іншого населеного пункту. 
  • Однак його знайшли на новому місці роботи. 
  • Підозрюваний є уродженцем Татарбунарської територіальної громади на Одещині.
  • Він у 2019 році вийшов із в'язниці, де сидів за розбій та викрадення авто.

Місце злочину після приїзду правоохоронців: відео Нацполіції

Яке покарання йому загрожує 

Правоохоронці після затримання оголосили чоловікові про підозру за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то він знову може повернутися у в'язницю на 15 років.