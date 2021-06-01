На Одещині чоловік зарізав жінку і місяць переховувався: відео

На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Жінка зі зловмисником разом випивали алкоголь. Коли чоловік почав залицятися отримав відмову. Через це він розізлився та вдарив її ножем у шию.

Цей злочин трапився ще на Великдень, однак 40-річний підозрюваний місяць переховувався. Про його затримання повідомили 1 червня.

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Ніж, яким вбили жінку на Одещині / Фото Нацполіції

Що відомо про цю трагедію

Разом із вбитою та зловмисником пив алкоголь ще один чоловік.

Однак згодом він пішов спати.

Якраз після цього чоловік почав залицятися.

Однак він отримав відмову.

Правоохоронці вважають, що це обурило правопорушника.

Через це він схопив ніж і вбив жінку.

Згодом він втік до іншого населеного пункту.

Однак його знайшли на новому місці роботи.

Підозрюваний є уродженцем Татарбунарської територіальної громади на Одещині.

Він у 2019 році вийшов із в'язниці, де сидів за розбій та викрадення авто.

Місце злочину після приїзду правоохоронців: відео Нацполіції

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці після затримання оголосили чоловікові про підозру за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то він знову може повернутися у в'язницю на 15 років.

Зверніть увагу! На Львівщині 6 січня, у Святвечір, правоохоронці затримали 35-річного чоловіка. Причиною було те, що він прийшов в гості до свого знайомого та зарізав його під час сварки.