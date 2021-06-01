На Одещині чоловік зарізав жінку і місяць переховувався: відео

1 червня 2021 , 09:19
Читать новость на русском

Джерело:

Поліція Одещини

На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Жінка зі зловмисником разом випивали алкоголь. Коли чоловік почав залицятися отримав відмову. Через це він розізлився та вдарив її ножем у шию.

Цей злочин трапився ще на Великдень, однак 40-річний підозрюваний місяць переховувався. Про його затримання повідомили 1 червня.

До теми Намагався "вилікувати": на Львівщині чоловік жорстоко вбив дружину – фото


Ніж, яким вбили жінку на Одещині / Фото Нацполіції

Що відомо про цю трагедію

  • Разом із вбитою та зловмисником пив алкоголь ще один чоловік.
  • Однак згодом він пішов спати.
  • Якраз після цього чоловік почав залицятися.
  • Однак він отримав відмову.
  • Правоохоронці вважають, що це обурило правопорушника.
  • Через це він схопив ніж і вбив жінку.
  • Згодом він втік до іншого населеного пункту. 
  • Однак його знайшли на новому місці роботи. 
  • Підозрюваний є уродженцем Татарбунарської територіальної громади на Одещині.
  • Він у 2019 році вийшов із в'язниці, де сидів за розбій та викрадення авто.

Місце злочину після приїзду правоохоронців: відео Нацполіції

Яке покарання йому загрожує 

Правоохоронці після затримання оголосили чоловікові про підозру за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину доведуть, то він знову може повернутися у в'язницю на 15 років.

Зверніть увагу! На Львівщині 6 січня, у Святвечір, правоохоронці затримали 35-річного чоловіка. Причиною було те, що він прийшов в гості до свого знайомого та зарізав його під час сварки.

Автор: Олександр Марчак