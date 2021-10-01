У місті на Одещині декомунізували прапор і герб: забрали лише червону зірку

Роздільнянський міськрада на сесії вирішила змінити свій прапор і герб. З локомотива потяга, зображеному на прапорі та гербі міста, прибрали червону зірку.

Символи Роздільної вирішили змінити згідно з законом України щодо декомунізації. Про рішення повідомили 27 вересня.

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Прибрали червону зірку

Роздільнянська міськрада під час сесії 22 вересня вирішила змінити прапор і герб. З локомотива поїзда, зображеному на прапорі і гербі міста, прибрали червону зірку.

Тепер символи відповідають вимогам Закону України "Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів".

Роздільна є великим залізничним вузлом в Одеській області, тому локомотив на її прапорі та гербі "це – символ розвитку залізничного транспорту і прогресу, який сприяв становленню міста".



Декомунізація в Роздільній / Колаж 24 каналу



З символів прибрали червону зірку / Колаж 24 каналу