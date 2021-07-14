На Одещині жінка у свій день народження зарізала чоловіка: той пролежав у квартирі 3 дні
Джерело:Нацполіція Одещини
У Чорноморську на Одещині поліція затримала 49-річну жінку, яка вбила свого чоловіка. Перед цим між подружжям спалахнув конфлікт. Цікаво, що злочин стався у день народження зловмисниці. Щоправда, в лікарню вона подзвонила аж на 3 день.
Жінка смертельно поранила свого 50-річного чоловіка в живіт. Розповідають, що зловмисниця в той час була п'яною. Про інцидент повідомили 14 липня.
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Схопила кухонний ніж і вдарила
- Подружжя святкувало день народження жінки. І під дією алкоголю посварилося.
- У розпал конфлікту зловмисниця взяла кухонний ніж і вдарила свого чоловіка в живіт. Рана виявилася смертельною.
- Підозрювана зателефонувала до лікарні через 3 дні після злочину. Тоді потерпілий вже помер.
Наразі тривають слідчі дії / Фото Нацполіція Одещини
Раніше засуджена
Жінці повідомили про підозру за побиття людини, що спричинило смерть. Стаття передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі суд обрав зловмисниці запобіжний захід – тримання під вартою.
Додамо, що вона вже має судимість за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Тому покарання для неї буде жорстким.
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