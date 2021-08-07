Повалені дерева та масштабні підтоплення: на Одещині другу добу борються з наслідками негоди

Співробітники ДСНС другу добу поспіль долають наслідки потужної негоди на Одещині. Там зливи та шквальний вітер спричинили чимало лиха.

Буревій вирував у регіоні 6 серпня. Загалом його жертвами стали 3 міста та 4 села.

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Яка ситуація на Одещині

Рятувальники беруть участь у ліквідації наслідків негоди ще з вечора 6 серпня. Станом на 7 серпня роботи тривають у:

селах Торосове, Великомихайлівка, Степанівка та Благодатне.

містах Чорноморськ, Роздільна та Подільськ.

Там відкачують воду з прибудинкових територій та будинків, а також за допомогою бензорізу прибирають дерева, які впали від сильного вітру.

Складністю є те, що значний обсяг води не має змоги сходити самопливом, тому місцева влада організувала прорив траншеї бульдозером для спуску води,

– зазначили у ДСНС.

У деяких селах рятувальники зробили канали для відводу дощової води, рівень якої наразі знижується.

Як на Одещині ліквідовують наслідки негоди / Фото ДСНС

Зауважимо, що 6 серпня на Одещині пройшли сильні дощі. У мережі оприлюднили відео, де видно, що подекуди води там майже по коліно.

В Україні знов оголосили штормове попередження

В Україні 8 серпня очікують на грози та шквальний вітер. Проте негода турбуватиме не всі регіони. Несприятливі прогнози стосуються Сходу, частини центральних та північних областей. Погода погіршиться лише на: Сумщині,

Полтавщині,

Дніпропетровщині,

Запоріжжі.

Також негода, можливо, буде на Сході. В решті областей синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду.