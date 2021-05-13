У понівеченому авто затисло пасажирку: після ДТП на Одещині знадобилися рятувальники – фото

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На Одещині Mitsubishi Outlander врізався в припаркований автомобіль Mercedes Sprinter. На щастя, ніхто не загинув, однак 1 людину затисло в автомобілі та для звільнення викликали рятувальників.

Джерело:

ДСНС Одещини

Це трапилося приблизно о 4 годині дня 12 травня на трасі Одеса – Вознесенськ. Автомобілі зіткнулися між селищем міського типу Доброслав та селом Першотравневим.

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Більше про цей інцидент

  • Винуватцем події є водій Mitsubishi Outlander, якому приблизно 34 роки (народився в 1977 році)
  • За попередньою версією чоловік не впорався з керуванням.
  • Внаслідок аварії в салоні понівеченого автомобіля затисло пасажирку.
  • Для її звільнення викликали рятувальників.
  • У жінки виявили забій грудної клітки та рани правого ліктьового та колінного суглобів.
  • У неї був стан середньої важкості, тому знадобилася госпіталізація.
  • На фото з місця видно, що два автомобілі відлетілим на 2 – 3 метри від дороги.


Рятувальники допомагають потерпілій дійти до швидкої / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Під Одесою 11 травня зіткнулися одразу 4 автомобілі. Внаслідок цього є 4 потерпілих. Аварію спровокував автомобіль Mercedes, який врізався в Mini Cooper. У мережі опублікували декілька відео цієї ДТП.