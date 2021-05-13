У понівеченому авто затисло пасажирку: після ДТП на Одещині знадобилися рятувальники – фото

На Одещині Mitsubishi Outlander врізався в припаркований автомобіль Mercedes Sprinter. На щастя, ніхто не загинув, однак 1 людину затисло в автомобілі та для звільнення викликали рятувальників.
Джерело:ДСНС Одещини
Це трапилося приблизно о 4 годині дня 12 травня на трасі Одеса – Вознесенськ. Автомобілі зіткнулися між селищем міського типу Доброслав та селом Першотравневим.
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Більше про цей інцидент
- Винуватцем події є водій Mitsubishi Outlander, якому приблизно 34 роки (народився в 1977 році)
- За попередньою версією чоловік не впорався з керуванням.
- Внаслідок аварії в салоні понівеченого автомобіля затисло пасажирку.
- Для її звільнення викликали рятувальників.
- У жінки виявили забій грудної клітки та рани правого ліктьового та колінного суглобів.
- У неї був стан середньої важкості, тому знадобилася госпіталізація.
- На фото з місця видно, що два автомобілі відлетілим на 2 – 3 метри від дороги.
Рятувальники допомагають потерпілій дійти до швидкої / Фото ДСНС