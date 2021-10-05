Попередньо, винуватцем ДТП став саме водій Lexus, який вилетів на зустрічну смугу, де і влетів в авто з українськими бійцями.

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Правоохоронці встановили, що водій Lexus прямував з колегою в бік Одеси. Однак раптово він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців.

В якому стані постраждалі

Внаслідок ДТП травми отримали пасажири обох автомобілей. Усіх постраждалих забрала швидка. Наразі пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Травми також отримали чоловіки:

1965,

1976,

1996,

1994 року народження.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 про порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.



Аварія сталася 5 жовтня на Одещині / Фото Нацполіції



У ДТП потрапили військові / Фото Нацполіції



На місці прибули правоохоронці / Фото Нацполіції