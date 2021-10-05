На Одещині у ДТП потрапили військові: є постраждалі – фото з місця події
Джерело:Нацполіція в Одеській області
В Одеській області 5 жовтня в авто з військовими влетів Lexus. Аварія сталася біля села Крижанівка. Усіх постраждалих довелося госпіталізувати.
Попередньо, винуватцем ДТП став саме водій Lexus, який вилетів на зустрічну смугу, де і влетів в авто з українськими бійцями.
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Правоохоронці встановили, що водій Lexus прямував з колегою в бік Одеси. Однак раптово він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців.
В якому стані постраждалі
Внаслідок ДТП травми отримали пасажири обох автомобілей. Усіх постраждалих забрала швидка. Наразі пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Травми також отримали чоловіки:
- 1965,
- 1976,
- 1996,
- 1994 року народження.
На місце події оперативно прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 про порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.
Аварія сталася 5 жовтня на Одещині / Фото Нацполіції
У ДТП потрапили військові / Фото Нацполіції
На місці прибули правоохоронці / Фото Нацполіції