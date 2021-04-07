На Одещині експоліцейський наживався на веб-моделі: його впіймали на гарячому

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В Одеській області колишній співробітник поліції вимагав гроші від 33-річної веб-моделі. Якби жінка не платила йому, експравоохоронець погрожував розпочати проти неї кримінальне провадження за розповсюдження порнографії.

Джерело:

Національна поліція України

На дії поліцейського поскаржилась жінка, яку він шантажував. Вона повідомила, що щомісяця була змушена платити так званому стражу порядку по 600 доларів.

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Шантажем займався колишній оперуповноважений

Правоохоронці з'ясували, що справді у такий незаконний спосіб свій бюджет поповнював 25-річний колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Гроші жертва шантажу перераховувала на банківські картки, як правоохоронця, так і членів його родини.

Проти колишнього поліцейського розпочали провадження

Зібрані докази працівники внутрішньої безпеки Нацполіції передали управлінню Державного бюро розслідувань у Миколаєві. Розпочали кримінальне провадження за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Під час того, як фігурант справи отримував чергові 600 доларів, його і затримали та провели обшук. Поки що експравоохоронець перебуває в ізоляторі, суд обере йому запобіжний захід.

Зверніть увагу! Якщо провину колишнього оперуповноваженого доведуть, то він може опинитись за ґратами терміном від 5 до 10 років. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Експоліцейського затримали на гарячому / Фото Нацполіції

Чоловік вимагав 600 доларів / Фото Нацполіції

У машині провели обшук / Фото Нацполіції

Дивіться відео поліції: