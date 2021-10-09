На Одещині горіли будинки та комбайн: є жертви

В Одеській області 9 жовтня спалахнули одразу кілька пожеж. Зайнялись будинки, а також комбайн. Двоє людей загинули.

У селі Паліївка близько 5:00 загорівся будинок. За годину пожежу вдалось загасити.

Читайте також Пожежу у Балаклії гасили понад 7 годин: шукають палія

Проте, коли розбирали залишки згорілого будинку, знайшли тіло 42-річного чоловіка.

Горів ще один будинок

Через кілька годин, близько 7:00 спалахнув будинок і в селі Понятівка. Зайнялась постільна білизна. Пожежники знайшли загиблу 77-річну господиню у будівлі.



Пожежники гасили будинок / Фото ДСНС

Загорівся комбайн у полі

У полі під Семенівкою того ж дня спалахнув комбайн. У бункері прибиральної машини зайнялись залишки соняшників. Гасити пожежу надзвичайникам допомагали фермери. Тож дороге устаткування майже не постраждало. На щастя, вогонь встигли погасити, тому на поле він не перекинувся.



У полі горів комбайн / Фото ДСНС



Вогонь не перекинувся на поле / Фото ДСНС

Пожежа у будівлі приймальної комісії Одеського вишу

В Одесі 7 жовтня спалахнуло приміщення приймальної комісії Педагогічного університету імені Ушинського. Зайнялась частина покрівлі, тому дах довелось розбивати молотком.

На щастя, ніхто не постраждав. За 20 хвилин рятувальники змогли приборкати полум'я.