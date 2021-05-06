На Одещині горів житловий будинок: постраждало два хлопчики

У селі Олексіївка на Одещині загорівся житловий будинок. В пожежі постраждали двоє малолітніх хлопчика – 5 та 6 років.
Джерело:ДСНС Одеси
Рятувальникам про загоряння повідомили ввечері 5 травня. До ліквідації вогню залучили 1 одиницю пожежної техніки та 4 рятувальників ДСНС.
До теми У Києві в житловому будинку сталася смертельна пожежа: загинули 2 людини – відео
Що відомо про пожежу
- На службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Кодимського району о 21:53.
- Загорівся даху одноповерхового житлового будинку.
- Площа, яку охопив вогонь, склала близько 30 квадратних метрів.
- Через задимлення в приміщенні постраждали двоє хлопчиків – їх госпіталізували.
- Медики оцінюють стан дітей – середньої важкості.