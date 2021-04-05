На Одещині п'яний хлопець намагався прорватися через кордон з Молдовою: відео

Прикордонники в Одеській області затримали 29-річного молодика, який намагався прорватися на територію пункту пропуску "Кучурган". Інцидент трапився в ніч з 2 на 3 квітня.

Чоловік хотів потрапити на територію невизнаної республіки Придністров'я. За даними працівників ДПСУ, він був у нетверезому стані.

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"На Одещині прикордонникам довелося вгамовувати чоловіка, який грубо та неадекватно намагався прорватися у пункт пропуску "Кучурган", – мовиться у повідомленні.

Деталі інциденту

У Південному регіональному управлінні ДПСУ повідомили, що в ніч на 3 квітня двоє чоловіків підійшли до в’їзного шлагбаума.

Один з молодиків почав нецензурно лаятися на прикордонників та намагався потрапити на територію пункту пропуску. Прикордонники зробили зауваження порушнику, але він не реагував на попередження.

"Поведінка, його манера спілкування могли свідчити про те, що нічний візитер перебував у стані сильного сп’яніння", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Згодом хлопця затримали і встановили його особу. Порушником виявився 29-річний мешканець Одеської області.

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Що загрожує порушнику

Прикордонники склали адміністративний прокол за статтею 185 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця".

Внаслідок нічного інциденту йому може загрожувати до 15 діб обмеження волі, штраф або громадські чи виправні роботи.

Також службовці ДПСУ передали затриманого правоохоронцям. Відтак поліція вже визначатиме подальше покарання.