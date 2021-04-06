В Одеській області поблизу села Корсунці 22-річний молодик вкрав у дівчини телефон. Щоб заволодіти ним, він погрожував розбитою пляшкою.

Інцидент стався на початку квітня. За кілька днів, 6 числа, зловмисника затримали. Актуально У Дрогобичі 15-річні злодії-рецидивісти обікрали церкву: фото Що відомо про грабіж На об'їзній дорозі поблизу села Корсунці, дівчина поверталась додому.

Крадій побачив незнайомку, розбив порожню пляшку та погрожував нею, щоб відібрати телефон.

Після того молодик втік, а дівчина звернулася до перехожих, щоб викликати поліцію.

За кілька днів його затримали, але зловмисник встиг вже перепродати вкрадений телефон.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіка вже притягали до відповідальності за грабіж та крадіжку.

Порушнику вже оголосили про підозру за статтею кримінального кодексу.

За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Як ідентифікували злочинця: відео