Погрожував розбитою пляшкою: на Одещині хлопець пограбував дівчину

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В Одеській області поблизу села Корсунці 22-річний молодик вкрав у дівчини телефон. Щоб заволодіти ним, він погрожував розбитою пляшкою.

Джерело:

Нацполіція Одещини

Інцидент стався на початку квітня. За кілька днів, 6 числа, зловмисника затримали.

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Що відомо про грабіж

  • На об'їзній дорозі поблизу села Корсунці, дівчина поверталась додому.
  • Крадій побачив незнайомку, розбив порожню пляшку та погрожував нею, щоб відібрати телефон.
  • Після того молодик втік, а дівчина звернулася до перехожих, щоб викликати поліцію.
  • За кілька днів його затримали, але зловмисник встиг вже перепродати вкрадений телефон.
  • Правоохоронці з'ясували, що чоловіка вже притягали до відповідальності за грабіж та крадіжку.
  • Порушнику вже оголосили про підозру за статтею кримінального кодексу.
  • За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як ідентифікували злочинця: відео