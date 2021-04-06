Погрожував розбитою пляшкою: на Одещині хлопець пограбував дівчину

В Одеській області поблизу села Корсунці 22-річний молодик вкрав у дівчини телефон. Щоб заволодіти ним, він погрожував розбитою пляшкою.
Джерело:Нацполіція Одещини
Інцидент стався на початку квітня. За кілька днів, 6 числа, зловмисника затримали.
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Що відомо про грабіж
- На об'їзній дорозі поблизу села Корсунці, дівчина поверталась додому.
- Крадій побачив незнайомку, розбив порожню пляшку та погрожував нею, щоб відібрати телефон.
- Після того молодик втік, а дівчина звернулася до перехожих, щоб викликати поліцію.
- За кілька днів його затримали, але зловмисник встиг вже перепродати вкрадений телефон.
- Правоохоронці з'ясували, що чоловіка вже притягали до відповідальності за грабіж та крадіжку.
- Порушнику вже оголосили про підозру за статтею кримінального кодексу.
- За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Як ідентифікували злочинця: відео