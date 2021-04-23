В одному з сіл Ананьївської територіальної громади на Одещині зламали могильний камінь. Із надгробку викрали металеві частини. Правоохоронці встановили: це зробили мама з сином, що були в стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці затримали підозрюваних за два дні після осквернення поховання – 22 квітня. Підозрюваній жінці – 45 років, а її сину – 23. До теми На Вінниччині підлітки пошкодили 8 пам'ятників на кладовищі Більше про осквернення Піч час огляду місця злочину поліцейські з'ясували, що правопорушники викрали двометрові відрізки швелера, на яких було закріплено надгробок. Згодом почали розслідування.

Оперативники встановили, що правопорушення скоїли жителі цього ж села.

Тоді вони прийшли до підозрюваних і виявили речові докази – викрадені частини могили.

Зловмисники планували здати їх на брухт, однак не встигли.

Частини надгробка, які викрали / Фото Нацполіції Яке покарання за такий злочин Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою. Максимальне покарання за нею – від 4 до 7 років в'язниці. Зверніть увагу! У Харкові підліток разом із другом організував вечірку на кладовищі. Хлопець хотів зняти "круте" відео для соціальних мереж. Під пісню російської реперки танцювали та вистрибували з могили.