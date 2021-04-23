П'яні мама та син пограбували могилу на Одещині

В одному з сіл Ананьївської територіальної громади на Одещині зламали могильний камінь. Із надгробку викрали металеві частини. Правоохоронці встановили: це зробили мама з сином, що були в стані алкогольного сп'яніння.
Джерело:Поліція Одещини
Правоохоронці затримали підозрюваних за два дні після осквернення поховання – 22 квітня. Підозрюваній жінці – 45 років, а її сину – 23.
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Більше про осквернення
- Піч час огляду місця злочину поліцейські з'ясували, що правопорушники викрали двометрові відрізки швелера, на яких було закріплено надгробок. Згодом почали розслідування.
- Оперативники встановили, що правопорушення скоїли жителі цього ж села.
- Тоді вони прийшли до підозрюваних і виявили речові докази – викрадені частини могили.
- Зловмисники планували здати їх на брухт, однак не встигли.
Частини надгробка, які викрали / Фото Нацполіції
Яке покарання за такий злочин
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою. Максимальне покарання за нею – від 4 до 7 років в'язниці.Зверніть увагу! У Харкові підліток разом із другом організував вечірку на кладовищі. Хлопець хотів зняти "круте" відео для соціальних мереж. Під пісню російської реперки танцювали та вистрибували з могили.