На трасі Київ – Одеса ввечері 22 квітня маршрутка з пасажирами перевищила швидкість та зіткнулась з вантажівкою. На щастя, загиблих немає, проте 5 пасажирів постраждали.

Аварія сталась поблизу села Старі Маяки. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП, призначили низку експертиз. До теми Водійка Peugeot збила 12-річних дітей: гучна ДТП сталася під Дніпром – відео Що відомо про ДТП на Одещині У поліції повідомляють, що аварія сталась через те, що водій маршрутного Mercedes-Benz Sprinter перевищив швидкість.

В певний момент він не впорався з керуванням, через це зіткнувся з вантажною фурою Volvo, яка їхала попереду.

На Одещині маршрутка та фура зіштовхнулись на ходу / Фото Нацполіція 3 жінок віком 31, 35 та 56 років госпіталізували.

Ще двом пасажирам надали медичну допомогу на місці.

Понівечена маршрутка після зіткнення / Фото Нацполіція Зверніть увагу! На Одещині 21 квітня сталася ще одна ДТП. Легковик зіткнувся з фурою, водій автівки загинув, а пасажирку госпіталізували з численними травмами.