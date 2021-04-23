Маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою на Одещині: фото

На трасі Київ – Одеса ввечері 22 квітня маршрутка з пасажирами перевищила швидкість та зіткнулась з вантажівкою. На щастя, загиблих немає, проте 5 пасажирів постраждали.
Джерело:Нацполіція Одещини
Аварія сталась поблизу села Старі Маяки. Правоохоронці встановлюють деталі ДТП, призначили низку експертиз.
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Що відомо про ДТП на Одещині
- У поліції повідомляють, що аварія сталась через те, що водій маршрутного Mercedes-Benz Sprinter перевищив швидкість.
- В певний момент він не впорався з керуванням, через це зіткнувся з вантажною фурою Volvo, яка їхала попереду.
На Одещині маршрутка та фура зіштовхнулись на ходу / Фото Нацполіція
- 3 жінок віком 31, 35 та 56 років госпіталізували.
- Ще двом пасажирам надали медичну допомогу на місці.
Понівечена маршрутка після зіткнення / Фото Нацполіція