Про мор риби в Чорному морі повідомили 20 серпня. У мережі виклали відповідні фото.

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Закрили вихід до моря

На записі видно багато мертвої риби біля берегів Тилігульського лиману. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що риба гине через те, що закриті шлюзи. Відповідно рівень води і сама вода не очищується вже тривали час.

Вихід до моря закрили ще 4 роки тому через роботи щодо регуляції каналу. На відео можна побачити техніку, а саме – кран та авто. Поруч стоять люди, ймовірно, – працівники.

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Ще один мор риби під Одесою

10 серпня в мережі повідомили про схожий випадок на Одещині. Береги Хаджибейського лиману вкрились мертвою рибою і креветками. Місцеві казали, що це сталось через цвітіння водоростей.

Також на дні моря відбувались викиди сірководню, що призводило до нестачі кисню. Як результат, риба гинула. у мережі опублікували фото і відео з Хаджибейського лиману.