В Інституті морської біології НАН України наразі не озвучили причину, яка призвеладо мору креветок. Факторів може бути багато: від різкого потепління до забруднення води під час нещодавніх злив.

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Загалом такі морські трагедії, на жаль, трапляються доволі часто. Зокрема, схожий інцидент стався у 2020 році.



На Одещині масштабний мор креветок / "Думская"



На Одещині масштабний мор креветок / "Думская"

В Одесі позеленіло море

Через колосальну кількість сміття море уздовж узбережжя Одеси забарвилося в оливково-зелений відтінок. Низка факторів спричинила активне цвітіння ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae.

Фахівці рекомендують людям не легковажити власною безпекою та наразі утриматися від морських купань.

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