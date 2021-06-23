Заполонили берег: на Одещині масштабний мор креветок – моторошні фото

На берег Хаджибейського лиману поблизу від Одеси хвиля винесла величезну кількість мертвих креветок. У деяких місцях їхній шар сягає 15 сантиметрів.
В Інституті морської біології НАН України наразі не озвучили причину, яка призвеладо мору креветок. Факторів може бути багато: від різкого потепління до забруднення води під час нещодавніх злив.
Зауважте На Одещині через потужні дощі та зливи виникла загроза прориву дамби: фото
Загалом такі морські трагедії, на жаль, трапляються доволі часто. Зокрема, схожий інцидент стався у 2020 році.
На Одещині масштабний мор креветок / "Думская"
На Одещині масштабний мор креветок / "Думская"
В Одесі позеленіло море
- Через колосальну кількість сміття море уздовж узбережжя Одеси забарвилося в оливково-зелений відтінок. Низка факторів спричинила активне цвітіння ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae.
- Фахівці рекомендують людям не легковажити власною безпекою та наразі утриматися від морських купань.
Негода в Одесі: головне
- У червні 2021 року Одещина потерпала від наслідків затяжних негод.
- Зокрема, злива затопила вулиці міста Ізмаїл.
- Окрім того, у морі пронісся смерч.
- Зливи також призвели до небезпеки руйнування дамби на півночі Одещини у Подільському районі.