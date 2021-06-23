Заполонили берег: на Одещині масштабний мор креветок – моторошні фото

23 червня 2021 , 11:40
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Джерело:

телеграм "Думская — новости Одессы"

На берег Хаджибейського лиману поблизу від Одеси хвиля винесла величезну кількість мертвих креветок. У деяких місцях їхній шар сягає 15 сантиметрів.

В Інституті морської біології НАН України наразі не озвучили причину, яка призвеладо мору креветок. Факторів може бути багато: від різкого потепління до забруднення води під час нещодавніх злив.

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Загалом такі морські трагедії, на жаль, трапляються доволі часто. Зокрема, схожий інцидент стався у 2020 році. 


На Одещині масштабний мор креветок / "Думская"


На Одещині масштабний мор креветок / "Думская"

В Одесі позеленіло море

  • Через колосальну кількість сміття море уздовж узбережжя Одеси забарвилося в оливково-зелений відтінок. Низка факторів спричинила активне цвітіння ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. 
  • Фахівці рекомендують людям не легковажити власною безпекою та наразі утриматися від морських купань. 

Негода в Одесі: головне

  • У червні 2021 року Одещина потерпала від наслідків затяжних негод. 
  • Зокрема, злива затопила вулиці міста Ізмаїл.
  • Окрім того, у морі пронісся смерч
  • Зливи також призвели до небезпеки руйнування дамби на півночі Одещини у Подільському районі.
Автор: Мар'яна Бекало