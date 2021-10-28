Про інцидент рятувальників повідомили орієнтовно о 15:30 28 жовтня. Про це розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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Рятувальники шукають зниклого у воді чоловіка
Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20 причалі на суховантажі "Рапстеп" стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження,
– мовилось у повідомленні.
Рятувальники прибули на місце події. Наразі вони разом з водолазами шукають людину.
Рятувальники шукають чоловіка, який впав у воду на Одещині / Фото Держслужби з надзвичайних ситуацій
Видання УНІАН повідомило, що зниклий чоловік – боцман суховантажу. За неперевіреними даними ЗМІ, йому 41 рік.
Коротко про останні сумні інциденти на воді
- У серпні у Одесі в морі ледь не потонула 8-річна дівчинка. Дитина втратила свідомість у воді – її на берег витягнула мати.
- 13 жовтня корабель ВМС зазнав аварії біля Зміїного. Вранці 14 жовтня військовослужбовців доправили до місця постійної дислокації. Сам корабель буксирували в Одесу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що аварія трапилась через погіршення погодних умов.
- 22 жовтня у Чорноморському порту неподалік від Одеси сталася аварія судна. Причиною цьому було те, що корабель не встиг вчасно загальмувати.