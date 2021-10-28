Про інцидент рятувальників повідомили орієнтовно о 15:30 28 жовтня. Про це розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники шукають зниклого у воді чоловіка

Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20 причалі на суховантажі "Рапстеп" стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження,

– мовилось у повідомленні.

Рятувальники прибули на місце події. Наразі вони разом з водолазами шукають людину.

Рятувальники шукають чоловіка, який впав у воду на Одещині / Фото Держслужби з надзвичайних ситуацій

Видання УНІАН повідомило, що зниклий чоловік – боцман суховантажу. За неперевіреними даними ЗМІ, йому 41 рік.

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