Подвійна райдуга над морем: на Одещині милувалися неймовірним природним явищем

В Одеській області 6 червня місцеві мешканці милувалися красивим природнім явищем. У небі над морем та дорогою з'явилися одразу 2 райдуги.

Відео з райдугами поширили користувачі соціальних мереж. На кадрах видно кольорові смуги на тлі синього неба.

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Одна з райдуг була яскравішою, а друга – ледь помітною. Однак місцеві мешканці все одно раділи побаченому.

Однак не веселками єдиними вражала погода на Одещині. У мережі з'явилося відео з катера, який пливе морем. На ньому видно темно синю воду і таку ж хмару. Вони разюче контрастували зі світло блакитним небом. Ймовірно, через кілька хвилин з темної хмари випав дощ.

Дивіться відео дивовижної погоди в Одеській області:

Потрійна веселка у Дніпрі

19 травня після рясних дощів у Дніпрі з'явилися одразу 3 райдуги. Про такий "райдужний флешмоб" розповів мер міста Борис Філатов: "Така шикарна, що такої ніколи не бачили. Очей не відірвати!". Після того користувачі мережі почали ділитися фотографіями веселок.

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