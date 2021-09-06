Скульптура з'явилася неподалік мавзолею більшовика Григорія Котовського. Подія викликала шквал коментарів у мережі.

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У парку з'явився бюст Леніна

Жителька Подольська Тетяна Дальчук розповіла, що у міському парку невідомі встановили на клумбі бюст Леніна.

Володимир Ілліч повернувся в міський парк Подольська (колишнє місто Котовськ Одеської області). Зрозуміло, що це чийсь жарт. Але має вигляд дідусь дуже навіть нічого,

– зазначила жінка.

Дальчук зауважила, що бюст "вождя" з'явився неподалік мавзолею Григорію Котовському. Ймовірно, невідомі встановлювали скульптуру вночі. Наразі причини цього вчинку – невідомі.



У подольському парку встановили бюст Леніна / Фото Тетяни Дальчук

Допис викликав шквал коментарів у мережі

Користувачі мережі почали жартувати під дописом жінки.

"Якщо поблизу дитячого майданчика та на клумбі, то чому не Ульянов в дитинстві, як на значку жовтеняти";

"З чого відразу бюст Леніна? Там що, є табличка? Можливо це паркова скульптура, яка зображує їжачка в тумані або ельфа";

"Який Ленін, мені здається це невдало зроблений бюст Порошенка";

Дехто переконаний, що потрібно порушити кримінальне провадження й знайти винних. Адже скульптуру до мавзолею могли принести лише "сепаратисти", які зневажають історію. Інші ж кажуть, що це просто невдалий жарт.

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Причини вчинку – невідомі / Фото Тетяни Дальчук