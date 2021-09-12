На Одещині очевидці зафіксували піщаний смерч: моторошне відео

У селі Кремидівка, яке розташоване в Одеській області, виник піщаний смерч. Очевидцям вдалось зафіксувати стихійне лихо на відео.

Атмосферне явище за 34 кілометри від Одеси виникло у неділю, 12 серпня. Пиловий вихор називають також "пиловим дияволом".

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Очевидці стихійного лиха зняли вихор на відео й оприлюднили його у соцмережах. На ролику видно, як пиловий стоп утворюється у полі й "з'єднує" між собою землю та небо.

"Пиловий диявол" виникає вдень в малохмарну і гарячу погоду при сильному нагріванні землі. Вихор з'являється у небі від кількох секунд до кількох хвилин й фактично

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