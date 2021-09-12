На Одещині очевидці зафіксували піщаний смерч: моторошне відео
12 вересня 2021 , 23:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
У селі Кремидівка, яке розташоване в Одеській області, виник піщаний смерч. Очевидцям вдалось зафіксувати стихійне лихо на відео.
Атмосферне явище за 34 кілометри від Одеси виникло у неділю, 12 серпня. Пиловий вихор називають також "пиловим дияволом".
До теми Жахливий смерч пронісся в Італії: є загиблі та постраждалі
Очевидці стихійного лиха зняли вихор на відео й оприлюднили його у соцмережах. На ролику видно, як пиловий стоп утворюється у полі й "з'єднує" між собою землю та небо.Довідка. "Пиловий диявол" виникає вдень в малохмарну і гарячу погоду при сильному нагріванні землі. Вихор з'являється у небі від кількох секунд до кількох хвилин й фактично не загрожує людині.
На Одещині виник "пиловий диявол": дивіться відео телеграм-каналу "Х**вая Одесса"
Стихійні лиха в Україні: останні новини
- У Києві через сильну грозу постраждали 7 шкіл.
- Перший день осені у Львові вирувала негода. Місто накрила злива, гроза та шкали.
- У Дніпрі 2 вересня внаслідок негоди дерево впало на житловий будинок.