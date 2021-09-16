На Одещині отруїлися вихованці дитсадка: поліція почала перевірку

У Чорноморську, що в Одеській області, до медиків звернулися батьки шести дітей. У малечі виявили діагноз "гостра кишкова інфекція". Усі вони були вихованцями одного садочку.

Наразі факт отруєння 4-х та 5-річних малюків розслідують правоохоронці. Вони встановлюють, за яких обставин отруїлися діти.

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Лікарі одразу ж надали необхідну медичну допомогу, зараз діти перебувають вдома. Поліцейські розв'язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 про порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкція статті передбачає:

штраф від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 51 000 гривень);

до 6 місяців арешту;

до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

На жаль, випадки отруєння серед дітей не є поодинокими. Лише нещодавно у Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні №1 зафіксували масове отруєння учнів. Фахівці провели експертизу та встановили, що інфекцію спровокувала бактерія золотистого стафілокока.